A sonda “Parker Probe” está a caminho do Sol. E aos 91 anos, Parker foi vê-la partir

A madrugada do domingo, 12 de agosto, ficará para sempre na história da NASA e da investigação para conhecer e entender os mistérios do sol. Um dia depois da terceira tentativa falhada ter impedido o lançamento da “Parker Solar Probe”, a sonda partiu da estação de Cape Canaveral, na Florida.

Quem é Mr. Parker?

Aos 91 anos, o astrofísico Eugene Parker teve o privilégio de assistir ao lançamento da sonda batizada com o seu nome. O momento é duplamente simbólico porque Eugene Parker foi a primeira pessoa viva a ver o seu nome escrito numa sonda da NASA.

Sentado, de bengala na mão, rodeado por alguns familiares e colegas, Eugene Parker estava no centro espacial Kennedy de olhos postos no lançamento da sonda, que aconteceu às 3h31 locais (8h31 em Portugal).

Este homem que dedicou parte da vida ao estudo da teoria dos ventos solares supersónicos, foi professor da Universidade de Chicago.

No sábado, um problema de pressão relacionado com as botijas de hélio, não permitiu aproveitar a ‘janela’ de 65 minutos que reuniam as condições ideias para lançar a “Parker Probe” em segurança.

A “Parker Probe” deveria ter saído para o espaço, às 3h33 de 11 de agosto (8h33 em Lisboa), mas a lançamento só se concretizou este domingo dia 12; a agência Lusa recorda que a sonda já tinha tido dois lançamentos marcados anteriormente, que não aconteceram por questões.

A sonda está equipada com um escudo térmico de carbono com quase 12 centímetros de espessura, e um sistema de refrigeração para proteger os sistemas eletrónicos.