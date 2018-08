Erdogan manda raptar opositores

Dois anos depois do falhado golpe de Estado, que quase derrubou o Presidente Recep Tayyip Erdogan, o regime turco está agora a usar métodos não convencionais para capturar, nos quatro cantos do mundo, os membros da rede gulenista que protagonizou o putsch. As operações de captura de alegados partidários do religioso islâmico Fetullah Gulen — considerado o responsável pelo falhado golpe de Estado — têm contornos pouco claros ou mesmo secretos. Os ‘raptos’ têm sido feitos sobretudo em Estados próximos da Turquia, que fecham os olhos, ou com estruturas mais frágeis, incapazes de evitar as alegadas ingerências dos serviços secretos turcos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI