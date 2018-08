Meliante faz-se passar por Daddy Yankee e assalta... Daddy Yankee

O cantor porto-riquenho Daddy Yankee foi assaltado na noite de terça-feira durante a sua estadia num hotel no centro de Valencia, em Espanha. Um homem que se fez passar pelo cantor terá entrado no seu quarto de hotel e pedido a um dos empregados para abrir o cofre onde estavam guardadas as joias de Daddy Yankee.

O mesmo assaltante terá também roubado joias e dinheiro de outros quartos onde estavam hospedados membros da equipa de Daddy Yankee. O prejuízo rondará os dois milhões de euros, afirmou esta quinta-feira o agente do cantor, assim como vários media locais.

A polícia já estará a investigar o caso, tendo pedido para ter acesso às imagens recolhidas pelas câmaras de segurança instaladas no hotel. Também recolheu a identificação de todos os empregados e dos hóspedes que estavam registados na noite do assalto.

Até ao momento, não foram revelados mais pormenores sobre o caso, nomeadamente sobre o número de assaltantes. Sabe-se, porém, que a polícia regressou entretanto ao local para recolher mais dois depoimentos.