Iván Duque toma posse como Presidente da Colômbia com dedo apontado às FARC

O recém-eleito Presidente da Colômbia, Iván Duque, tomou posse esta terça-feira e prometeu unir o país, melhorar o crescimento económico, combater a corrupção e mudar o acordo de paz assinado com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). O antigo advogado e estreante político conservador foi eleito em junho depois de uma campanha eleitoral que o opôs a Gustavo Petro.

O Presidente cessante, Juan Manuel Santos, pediu a Duque que respeite o acordo de paz com as FARC, negociado em 2016 para pôr fim a um brutal conflito civil de cinco décadas. Alguns membros do grupo, entretanto convertido no partido político Força Alternativa Revolucionária Comum, assumiram no mês passado os seus assentos parlamentares como parte dos termos do acordo que garantem a sua representação política.

“Medidas corretivas” contra as FARC para não haver “repetições do passado”

No discurso de tomada de posse, Duque garantiu que continua comprometido com o processo de paz na Colômbia mas acusou as FARC de serem demasiado brandas com antigos guerrilheiros acusados de crimes de guerra. “Vamos implantar medidas corretivas para garantir que as vítimas tenham a verdade, justiça proporcional, compensações e não repetições do passado”, disse.

Outro dos objetivos assumidos pelo novo Presidente é reunificar o país depois de uma campanha eleitoral fraturante. “Quero governar a Colômbia com valores e princípios inquebráveis, superando as divisões de esquerda e direita, ultrapassando com o diálogo popular os sentimentos espinhosos que convidam à fratura social. Quero governar a Colômbia com o espírito de construir, nunca de destruir”, afirmou.

Aos 42 anos, Duque torna-se o mais jovem Presidente eleito no país, tendo sido escolhido a dedo como líder partidário por Álvaro Uribe, ele próprio Presidente entre 2002 e 2010. Marta Lucía Ramírez torna-se, por sua vez, a primeira mulher vice-Presidente da Colômbia.