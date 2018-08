Israel ataca Faixa de Gaza em resposta ao lançamento de rockets

O exército israelita atacou esta quarta-feira a Faixa de Gaza em resposta ao lançamento de oito rockets palestinianos contra o seu território, que causaram ferimentos ligeiros em pelo menos três cidadãos israelitas, indicou hoje um comunicado militar.

"O exército está a atacar agora posições terroristas na Faixa de Gaza", anunciou um porta-voz militar, acrescentando que os alarmes das baterias antiaéreas soaram nos conselhos regionais israelitas vizinhos de Shar Haneguev, Hof Ashkelon, Eshkol e Sdot Neguev.

Em Gaza, segundo emissoras de rádio locais, aviões de combate israelitas bombardearam uma posição no norte do enclave com pelo menos cinco mísseis, desconhecendo-se ainda se o ataque fez vítimas.

Dos rockets lançados contra Israel, dois foram intercetados pelo sistema antimísseis Cúpula de Ferro, ao passo que seis caíram em território israelita e fizeram soar os alarmes antiaéreos, indicou o exército.

O lançamento dos rockets ocorre numa altura em que o Egito tenta mediar uma trégua entre Israel e o movimento islâmico palestiniano Hamas, no poder em Gaza, e segue-se à morte, na terça-feira, de dois combatentes das brigadas Ezzedin Al-Qassam (o seu braço armado), por fogo de um tanque israelita.

O tanque atacou um posto de observação palestiniano após identificar disparos vindos de leste, que logo as brigadas indicaram que faziam parte de um exercício de treino e não eram dirigidos contra as tropas israelitas.

Hoje à tarde, o exército israelita anunciou que tinha havido fogo procedente da Faixa de Gaza contra um grupo de civis israelitas que trabalhavam no fosso de segurança entre o enclave costeiro palestiniano e Israel.

Os disparos atingiram um dos veículos em que se deslocavam os civis, e as tropas israelitas atacaram em resposta um posto do Hamas, indicou um comunicado militar.

A instabilidade na Faixa de Gaza aumentou com o início dos movimentos da Grande Marcha do Retorno, a 30 de março passado, e no último mês registaram-se várias escaladas de tensão, com disparos a partir de Gaza, manifestações e tentativas de infiltração e bombardeamentos e disparos israelitas.