Indonésia. Sobe para 131 número de mortos do sismo

O número de mortos no sismo de domingo em Lombok, no sul da Indonésia, subiu para 131, segundo as autoridades locais, que dizem que dezenas de milhares de pessoas fugiram das suas casas.

"Estimamos que o saldo de 131 (mortos) continuará a aumentar", disse um porta-voz da agência nacional de gestão de catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho. O balanço anterior relatava 105 mortes.

Mais de 70 mil pessoas ficaram desalojadas na sequência do sismo que atingiu a ilha indonésia de Lombok. Estas pessoas não têm acesso a comida, a água potável ou a medicamentos, alertaram as autoridades.

"Intensificámos os esforços para retirar as pessoas, mas ainda há muitos problemas no terreno", declarou Nurgroho.

A província de Little West West, em Nusa Tenggara, no oeste do país, onde se encontra Lombok, tem falta de "comida, remédios e pessoal médico", disse o governador Muhammad Zainul Majdi.

As autoridades indicaram ainda estar concluída a retirada de turistas estrangeiros das ilhas Gili, perto de Lombok. Na terça-feira, mais de sete mil turistas foram retirados daquelas três pequenas ilhas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, ofereceu já ajuda ao país, situado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica que regista cerca de sete mil terramotos por ano, na maioria moderados.

O sismo de magnitude 7, com o epicentro a dez mil metros de profundidade, ocorreu uma semana após um outro abalo, também na ilha turística de Lombok, que provocou 17 mortos e mais de 300 feridos.

Em 2004, pelo menos 280 mil pessoas morreram em 12 países banhados pelo oceano Índico, na sequência de um sismo registado na costa norte da ilha indonésia de Samatra, que originou um tsunami maciço.