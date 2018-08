Sismo de magnitude 5,6 na costa leste do Japão ainda sem registo de feridos ou danos materiais

Um forte sismo, com magnitude de 5,6, abalou a costa leste do Japão ao início da madrugada de quarta-feira (hora local) mas não foi emitido um alerta de tsunami nem registados feridos ou danos materiais no imediato, referiram responsáveis oficiais.

O Instituto norte-americano de geofísica (USGS) referiu que o sismo registou uma magnitude de 5,6 e a uma profundidade de 12,1 quilómetros. O epicentro situou-se 243 quilómetros a leste de da cidade de Ofunato, precisou o USGS. A cidade registou avultados danos em 2001 quando um terramoto de magnitude 9,0, seguido de tsunami, vitimou mais de 18.000 pessoas. Os sismos de pouca profundidade tendem a provocar mais estragos.

O Japão situa-se no designado "anel de fogo do Pacífico", área de grande atividade sísmica, que regista anualmente cerca de 7.000 sismos, a maioria dos quais moderados, além de erupções vulcânicas.