Nove mortes devido a vaga de calor em Espanha

Nove pessoas morreram em consequência da vaga de calor na última semana em Espanha, anunciou esta terça-feira fonte sanitária regional espanhola. O balanço foi apresentado após a autópsia de um sexagenário que sucumbiu às elevadas temperaturas registadas na província da Extremadura, no sudoeste do país.

Os médicos concluíram que o homem de 66 anos foi vítima de uma "falência múltipla de órgãos devido a um golpe de calor" no dia 2 de agosto.

As mortes de uma mulher de 75 anos, e um cidadão alemão de 40 anos, foram também contabilizadas como mortes em consequência da vaga de calor. Nalgumas zonas da Extremadura espanhola, que faz fronteira com Portugal, registaram temperaturas máximas de 46 graus Celsius no final de semana.

A primeira morte contabilizada na atual onda de calor que se fez sentir em Espanha, foi a 31 de julho, de um homem de 40 anos, de origem nigeriana, quando trabalhava numa autoestrada perto de Múrcia, sudeste de Espanha.