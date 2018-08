Indonésia. Homem encontrado com vida nos escombros de mesquita em Lombok

Um homem foi encontrado com vida, esta terça-feira, nos escombros de uma grande mesquita arrasada pelo terramoto de domingo na ilha indonésia de Lombok. Na segunda-feira, foi ainda resgatada uma mulher com uma perna partida, enquanto três pessoas foram encontradas mortas no que resta da mesquita de Jabal Nur, segundo uma fonte citada pela agência de notícias Associated Press. No total, poderão estar cerca de 50 pessoas sob os escombros do local de oração.

O terramoto, que, segundo os números oficiais, já provocou 98 mortos, destruiu milhares de edifícios e desalojou mais de 20 mil pessoas, que se encontram em abrigos temporários. De acordo com a organização não-governamental Oxfam, milhares de pessoas dormem ao relento, necessitando com urgência de alimentos, medicamentos e roupas. A água potável é escassa na região por causa de um período recente de tempo extremamente seco.

As equipas de resgate usavam, esta terça-feira, equipamento pesado de corte para procurar sobreviventes entre o emaranhado de detritos, enquanto inúmeros turistas dormiam no chão do aeroporto à espera do voo que os tiraria da ilha.

Portugueses retirados para Bali e Lombok

Na segunda-feira, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas revelou que cerca de duas dezenas de cidadãos portugueses, que se encontravam na Indonésia durante o sismo, estavam a ser retirados das ilhas Gili em embarcações do Governo indonésio.

A mesma fonte precisou que os cidadãos portugueses estão “a caminho de Lombok e Bali”. “Chegados a Bali, terão o apoio do encarregado da secção consular da Embaixada de Portugal em Jacarta”, acrescentou o gabinete governamental.

Na região afetada pelo terramoto de magnitude 7 na escala de Richter, “não houve registo de portugueses feridos”. Segundo o instituto norte-americano de geofísica, o sismo teve origem a 10 quilómetros de profundidade e a 2,4 quilómetros a leste de Loloan, uma localidade no norte da ilha.