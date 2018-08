China proíbe lançamento de adaptação cinematográfica do Ursinho Puff

As autoridades chinesas proibiram o lançamento de “Christopher Robin”, uma adaptação cinematográfica do clássico infantil sobre o Ursinho Puff. A informação é avançada pela revista “The Hollywood Reporter”.

O Ursinho Puff tem sido usado em montagens com o Presidente Xi Jinping que rapidamente se tornam virais na Internet. Tudo terá começado em 2013 durante uma visita do chefe de Estado chinês aos EUA, a partir de uma fotografia em que caminha ao lado do seu então homólogo Barack Obama.

No ano seguinte, aconteceu o mesmo na sequência de um encontro com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

À medida que as montagens se sucediam e se tornavam populares, os censores chineses foram-lhes bloqueando o acesso e apagando-as.

“Christopher Robin” é já o segundo filme da Disney a ver negada a sua exibição comercial na China este ano, depois de “Uma Viagem no Tempo”.