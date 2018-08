Barco com 87 migrantes resgatados chega a Espanha na sexta-feira

O barco que transporta 87 migrantes resgatados no Mediterrâneo com destino ao sul de Espanha vai demorar três dias a chegar ao porto de Algeciras, onde foi autorizado a atracar.

Segundo estima a organização não governamental Proactiva Open Arms, a embarcação deve chegar a Algeciras dentro de “três dias”, de acordo com uma mensagem publicada nas redes sociais.

“As 87 pessoas resgatadas [na quinta-feira] levarão mais de uma semana para chegar a um porto seguro”, acrescenta a organização não governamental.

Itália fechou os seus portos a organizações que salvam imigrantes no Mediterrâneo, seguindo instruções do ministro do Interior, Matteo Salvini.

Entre os 87 imigrantes resgatados, todos homens, há oito menores, seis deles desacompanhados.