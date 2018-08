Aeroporto de Frankfurt parcialmente evacuado

Uma pessoa não autorizada passou as barreiras de segurança. A polícia federal encerrou a zona de embarque do Terminal 1

Parte do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, foi esta terça-feira de manhã evacuada. Também alguns embarques foram suspensos, depois de pelo menos uma pessoa ter forçado as barreiras de segurança e ter entrado na zona de embarque sem autorização.

“Pelo menos uma pessoa não autorizada entrou numa zona de segurança”, confirmou o porta-voz da polícia federal, citado pela agência Reuters. No Twitter, a Lufthansa, companhia aérea alemã com forte presença naquele aeroporto, alertou para o facto de algumas portas de embarque do Terminal 1 estarem encerradas.

Segundo o aeroporto, não é possível saber quantos voos vão ser afetados devido à operação da polícia federal. As autoridades aeroportuárias admitem que existam diversos atrasos e cancelamentos nas próximas horas. A agência Reuters recorda que no final do mês passado, um incidente com contornos semelhantes no aeroporto de Munique – o segundo maior – resultou no cancelamento de cerca de 300 voos e perto de 30 mil passageiros.

“Os passageiros com voos a partirem de Frankfurt são aconselhados a confirmarem o estado dos voos através das plataformas online. Os passageiros [cuja viagem se realize] devem considerar chegar ao aeroporto mais cedo do que o habitual. Agradecemos a todos pela compreensão e cooperação, lamentando todos os inconveniente que o incidente possa causar”, refere o aeroporto alemão.

Nas redes sociais, alguns passageiros que foram apanhados pela situação publicaram imagens.