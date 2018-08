Steven Seagal nomeado representante especial para melhoria das relações EUA-Rússia

O ator de filmes de ação Steven Seagal foi nomeado no sábado representante especial para a melhoria das relações entre os EUA e a Rússia. O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros anunciou a nomeação no Facebook, dizendo que a missão do ator passará pela promoção de “relações entre a Rússia e os Estados Unidos no campo humanitário, incluindo cooperação na cultura, artes, público e intercâmbio de jovens”.

Segundo as autoridades russas, o cargo não é remunerado, equivalendo ao de embaixador da Boa Vontade das Nações Unidas. No domingo, Seagal disse no Twitter estar “profundamente honrado” com a nomeação.

“Estou profundamente honrado por ter sido nomeado representante especial do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros encarregado dos laços humanitários russos e americanos. Espero que possamos lutar pela paz, harmonia e resultados positivos no mundo. Eu levo esta honra muito a sério”, escreveu.

As relações entre os dois países estão manchadas pela alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA – e receio de nova intromissão nas intercalares de novembro –, pelo desacordo na guerra civil na Síria e ainda pela anexação russa da Crimeia.

Em novembro de 2016, o Kremlin anunciou que Steven Seagal tinha recebido a nacionalidade russa. No mesmo mês, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que se diz fã das artes marciais que Seagal pratica nos seus filmes, ofereceu pessoalmente um passaporte russo ao ator. Segundo a agência Reuters, os “sentimentos calorosos [de Seagal] em relação à Rússia” e o seu estatuto de celebridade foram invocados pelo Kremlin como motivos para o gesto.