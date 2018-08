Pelo menos 91 mortos em sismo que está a levar à fuga de turistas da ilha indonésia de Lombok

Subiu para 91 o número de mortos provocados pelo terramoto de magnitude 6.9 que atingiu a ilha de Lombok este domingo. O abalo também afetou a ilha vizinha de Bali, onde duas pessoas morreram. Ambas as ilhas estão situadas na região central do arquipélago indonésio.

As equipas de resgate depararam-se esta segunda-feira com um cenário de caos e destruição, que está a levar à fuga de turistas na sequência do segundo forte abalo em apenas uma semana. A energia e as comunicações foram cortadas nalgumas áreas de Lombok. O exército anunciou o envio de um navio com ajuda médica, mantimentos e apoio logístico para a ilha.

Segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres, o número de mortos ainda deverá aumentar à medida que cheguem informações de áreas onde milhares de edifícios desmoronaram ou foram seriamente danificados, especialmente no norte, epicentro do sismo.

Mais de 120 réplicas foram registadas após o terramoto, cuja magnitude foi revista em baixa pelo Serviço Geológico dos EUA, de 7.0 para 6.9. O sismo, com o epicentro a dez mil metros de profundidade, ocorreu uma semana após um outro abalo, também na ilha turística de Lombok, que provocou 17 mortos e mais de 300 feridos.