“Pareciam refugiados do Terceiro Mundo.” Resgatadas 11 crianças desnutridas, sem sapatos e com trapos vestidos nos EUA

EPA

A polícia do estado norte-americano do Novo México resgatou na sexta-feira 11 crianças desnutridas que viviam em condições precárias num complexo remoto no deserto. A informação foi avançada este domingo pela ABC News, que acrescenta que cinco adultos foram também encontrados no local, incluindo dois homens fortemente armados.

As crianças, com idades compreendidas entre um e 15 anos, não tinham sapatos, vestiam trapos e “pareciam refugiados do Terceiro Mundo”, segundo um porta-voz do xerife local. A polícia fez uma busca à área depois de receber uma mensagem que dizia: “Estamos famintos e precisamos de comida e água”.

As autoridades descreveram o complexo como um pequeno atrelado subterrâneo coberto de plástico, sem água corrente nem eletricidade. A única comida no local eram algumas batatas e uma caixa de arroz, disse a polícia. As crianças estavam com fome e sede e estavam imundas, descreveu o xerife do condado de Taos à ABC News.

Os dois homens armados, Siraj Wahhaj e Lucas Morten, foram presos no local. Três mulheres também foram detidas mas depois libertadas. As crianças foram enviadas para os serviços sociais locais. Wahhaj é procurado por suspeita de sequestro do seu filho de três anos, que não se encontrava entre o grupo encontrado no local.