Homem transmite o seu sono em direto na internet

Veterano de partidas aos media, Bob Pagani mantém aquilo a que chama o projeto “Bob is Sleeping” há um ano

Bob Pagani é um reformado e 'performance artist' de 66 anos que se está a tornar uma celebridade menor. Motivo: todos os dias, a partir das 4 da manhã, ele adormece e deixa que o telemóvel o filme durante as oito horas seguintes. O video passa em direto no Periscope e no YouTube, acompanhado pelas mensagens (sugestões eróticas incluídas) que o público deixou no seu telemóvel na noite anterior.

Milhares de pessoas têm acompanhado essa insólita transmissão, por motivos que não conseguem bem explicar; dizem apenas que é relaxante. Pagani também não dá grande explicação. Explica que a ideia começou mais ou menos acidentalmente - a sua mulher tinha-lhe falado no Periscope e ele resolveu experimentar numa altura em que lhe deu o sono - ficando surpreendido com a quantidade de espectadores que teve logo da primeira vez. Portanto, continuou.

A questão é que nada do que ele diz pode ser levado garantidamente a sério. Afinal, ele é o homem que em tempos convenceu jornalistas de que existia uma escola para mendigos que fornecia um curso intensivo de uma semana, por cem dólares. Ou que havia quem pagasse a pessoas sem-abrigo para dormirem dentro dos seus carros, a fim de evitar que fossem roubados.

Nem todas as suas partidas envolveram exploração dos pobres. Uma fez-se passar por vencedor de uma lotaria de 350 milhões. Doutra vez, convenceu um jornal de que havia uma campanha em curso para retirar das notas de dez dólares os velhos Ford-T, carros do início do século XX. Alegadamente, teria sido a União Soviética a pô-los lá, para fazer acreditar ao mundo que nos anos 60 os americanos ainda conduziam aquelas relíquias...

Com um cadastro assim, é provável que, mesmo quando parece estar a dormir, Pagani esteja a imaginar alguma nova partida. Ou então a partida é simplesmente convencer uma boa quantidade de pessoas a ficarem a vê-lo dormir. Afinal, ele é o homem que vive numa caravana... no pátio em frente à sua própria casa, onde se desloca para jantar com a mulher e a cunhada. Interessante seria assistir em direto a algumas conversas deles.