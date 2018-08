Califórnia regista segundo pior incêndio da sua história

O incêndio florestal que lavra desde 27 de julho na zona de Mendocino é já o segundo mais grave na história da Califórnia, tendo ardido mais de 110 mil hectares de terreno, podendo tornar-se nos próximos dias no pior jamais registado. O incêndio, conhecido como 'Mendocino Complex' e que tem duas frentes -- Ranch e River -- está controlado em 30%, informou hoje o Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

As autoridades esperam ter o incêndio totalmente extinto na próxima semana. "Estamos à mercê do vento. Tragicamente, toda esta zona está realmente seca e é muito difícil de extinguir as chamas", reconheceu o capitão Thanh Nguyen, porta-voz do Cal Fire, no condado de Lake. O incêndio está prestes a converter-se no pior registado na história da Califórnia superando os 113.800 hectares devastados nos condados de Ventura e Santa Barbara pelo incendio 'Thomas', no ano passado.

O vertiginoso aumento do tamanho do incêndio nos últimos dias, que ocorreu inclusive durante a noite, quando geralmente as chamas acalmam, surpreendeu os próprios bombeiros. "[O fogo] propaga-se extremamente rápido, é extraordinariamente agressivo e perigoso", disse, por seu turno, o subdiretor do Cal Fire, Scott McLean.

Até ao momento, o incêndio destruiu 143 edifícios e ameaça cerca de 9.300 estruturas. Um total de 432 camiões de bombeiros, 15 helicópteros e quase 4.000 homens combatem as chamas.

De acordo com os especialistas, os anos de seca criaram as condições ideias para que os incêndios florestais de grande escala se propaguem a maior velocidade. Dos cinco maiores incêndios florestais na história do estado da Califórnia, quanto aconteceram desde 2012.

Atualmente estão ativos 18 grandes incêndios na Califórnia, que, no total, fizeram ardes mais de 226.000 hectares. O incêndio 'Carr', próximo da localidade de Redding, fez sete mortos e destruiu mais de mil vivendas. Os serviços de meteorologia lançaram avisos de emergência tendo em conta as altas temperaturas esperadas no condado de Los Angeles, onde foram superados os 42º durante a semana que passou em zonas como Woodland Hills.