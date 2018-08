Venezuela. Nicolás Maduro escapa a atentado executado com drones

Duas explosões provocadas por um 'drone' [avião não tripulado], obrigaram neste sábado o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a abandonar rapidamente uma cerimónia de celebração do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana.

O ato, um atentado deliberado contra o presidente do país, foi reivindicado pelos Soldados de Franelas, organização de oposição ao regime venezuelano que, na rede social Twitter, explicou que o objetivo era o de colocar dois drones carregados com explosivos C-4 a sobrevoar o local da concentração em direção ao palanque onde Maduro fazia a sua intervenção. O grupo referiu que os drones foram abatidos pelos atiradores da Guarda Nacional antes de conseguirem concretizar o objetivo, mas ameaçou com novas ações, considerando que o fracasso deste sábado significa apenas que se tratará de uma "questão de tempo".

O evento, que decorria na Avenida Bolívar de Caracas (centro) e que se destinava a assinalar o 81º aniversário da Guarda Nacional, estava a ser transmitido em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões venezuelanas. No momento em que Nicolás Maduro anunciou que tinha chegado a hora da recuperação económica ouviu-se uma das explosões, que fez inclusive vibrar a câmara que focava o chefe de Estado. Nesse instante, a mulher do Presidente venezuelano, Cília Flores, e o próprio chefe de Estado olharam para cima, enquanto alguém se aproximada rapidamente, por detrás do ministro da Defesa, Vladimir Padrino.

Foi possível ainda ver, durante a transmissão televisiva, o momento em que militares rompiam a formação para retirar as individualidades oficiais presentes. Foi visto um 'drone' no local, alegadamente carregado com explosivos.

As imagens da estação televisiva venezuelana NTN24 mostram o momento em que se dão as explosões que interromperam o discurso de Maduro.

Jorge Rodriguez, ministro das Comunicações, afirmou que se tratou de um atentado à vida de Nicolás Maduro e que sete soldados ficaram feridos, de acordo com a BBC. Aquele membro do Governo acrescentou que os militares atingidos estão a ser assistidos num hospital e que o presidente, que escapou ileso, está reunido com os ministros e comandantes militares.

O ataque ocorreu às 17h41 locais, 22h41 em Portugal Continental. "A investigação revela claramente" que o atentado foi perpetrado através "de drones que transportavam explosivos", garantiu o ministro. Jorge Rodríguez anunciou que em breve o próprio Nicolás Maduro se dirigirá ao país e responsabilizou a direita venezuelana pelo atentado.

As explosões foram seguidas de cenas de confusão e pânico também filmadas pelas câmaras da NTN24 e um edifício situado na zona do atentado encontra-se em chamas, conforme testemunham imagens amadoras partilhadas na rede social Twitter.