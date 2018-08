Queda de heicóptero mata 18 pessoas na Sibéria

Poucos minutos depois de ter descolado de uma base aérea na Sibéria, um helicóptero russo caiu. Morreram os 15 funcionários da empresa petrolífera estatal Rosnefte e os três tripulantes que iam a bordo

Um helicóptero Mi-8 despenhou-se este sábado na região russa de Krasnoyarsk, no noroeste da Sibéria. Morreram todas as pessoas que seguiam a bordo: três tripulantes e 15 passageiros. Segundo os serviços russos de Emergência, a queda ocorreu às 10h20 (4h20 em Lisboa), a cerca de 180 quilómetros da cidade de Igarka, na base aérea de Vankor, acima do círculo polar ártico, a cerca de 2.600 quilómetros nordeste de Moscovo.

A aeronave, que segundo a Associated Press ipertence à companhia aérea UTair, estaria a transportar trabalhadores de uma petrolífera e, segundo a BBC, terá se despenhado durante a manobra de aterragem. As pás do helicóptero terão colidido com um outro helicóptero na base aérea, quando se preparava para levantar voo. As autoridades já abriram uma investigação para apurar as causas do acidente e as duas caixas negras já foram encontradas.