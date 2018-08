Lula é o candidato do PT às eleições presidenciais no Brasil

O ex-presidente brasileiro Luis Inácio Lula da Silva, detido desde abril por corrupção, foi nesta sábado designado candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) às eleições presidenciais.

A formalização da candidatura de Lula para um terceiro mandato é uma forma de "lidar com um sistema podre", disse o presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ao anunciar a nomeação de Lula, à frente de quase 2 mil ativistas.

Lula da Silva, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, está a cumprir uma sentença de 12 anos de prisão em Curitiba, no Estado do Paraná, por corrupção e branqueamento de capital no âmbito do caso do apartamento no Guarujá, em São Paulo, que o ex-Presidente recebeu de uma construtora em troca de favores nas adjudicações públicas de obras.