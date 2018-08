Erdogan quer congelar bens de políticos norte-americanos

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu hoje o congelamento no seu país dos bens dos responsáveis pelas pastas da Justiça e do Interior norte-americanos, em resposta a sanções similares adotadas por Washington associadas à detenção de um pastor norte-americano na Turquia.

"Até ontem à noite mantivemo-nos pacientes. Hoje dou instruções: vamos congelar os bens na Turquia” dos responsáveis pelas pastas da Justiça e do Interior norte-americanos, “se os tiverem", declarou Erdogan num discurso em Ancara, transmitido pela televisão.

Pouco antes do anúncio destas sanções contra os dois políticos norte-americanos, Recep Tayyip Erdogan afirmou que não quer um cenário “perdedor-perdedor” com Washington. "Nós não queremos ser parte de um jogo perdedor-perdedor. Transferir uma disputa política e judiciária para o terreno económico danifica os dois países", declarou Erdogan.

As tensões entre os dois países, aliados no seio da NATO, atingiram um novo pico esta semana devido à detenção na Turquia de um pastor norte-americano acusado de atividades "terroristas" e de espionagem. Washington impôs quarta-feira sanções contra os ministros do Interior e da Justiça turcos pelo presumível papel neste caso.

Assegurando que a Turquia não cederia a estas ameaças, Ancara prometeu imediatamente responder, mas não tinha anunciado nada até hoje, pedindo sobretudo diálogo. Também foi a primeira vez que Erdogan se exprimiu sobre as sanções, que, segundo o próprio, não são "convenientes para uma cooperação estratégica".

As sanções norte-americanas "são uma grande falta de respeito em relação à Turquia", adiantou o Presidente turco, que falava perante membros do seu partido em Ancara. "A Turquia é um Estado de direito", insistiu, afirmando sempre que não pode intervir no processo do pastor norte-americano. "Aqueles que pensam que podem fazer recuar a Turquia com uma linguagem ameaçadora e sanções absurdas não conhecem o país", adiantou.

Washington fez da libertação do pastor Andrew Brunson uma prioridade e subiu o tom na semana passada depois da colocação do pastor em residência domiciliária após ter cumprido um ano e meio de detenção.