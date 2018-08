Brexit aquece o quente verão britânico

Mais de dois anos após o referendo, o país continua profundamente dividido. A primeira-ministra Theresa May, que sucedeu a Cameron em julho de 2016, ativou o Artigo 50º do Tratado de Lisboa no final de março de 2017 e desencadeou o processo formal de saída da União Europeia. Iniciadas na primavera de 2017, as negociações do ‘Brexit’ entre o Reino Unido e a UE estão agora, mais do que nunca, num impasse, tropeçando em problemas como a questão complicadíssima da fronteira terrestre entre a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido) e a República da Irlanda (Estado-membro da União Europeia).

