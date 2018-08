Atenas recusa a extradição de jornalista turco procurado por Ancara

O ministro da Justiça grego, Stavros Kontonis, recusou extraditar para a Turquia o jornalista turco Turgut Kaya, condenado no seu país por participação numa organização “terrorista”, indicou neste sábado fonte judicial. Turgut Kaya foi detido uma primeira vez na Grécia em abril de 2015. Foi depois libertado, tendo sido novamente detido em fevereiro sob um mandado da organização internacional de polícia Interpol.

O Supremo Tribunal grego condenou-o no final de maio e deu “luz verde” à sua extradição para a Turquia, que o reclama, segundo a mesma fonte. O jornalista estava desde então detido a aguardar a decisão final do Ministério da Justiça grego. De acordo com a mesma fonte, Turgut Kaya obteve recentemente asilo na Grécia, pelo que a recusa de extradição de Kontonis era esperada.

As relações entre Atenas e Ancara são particularmente tensas desde o falhado golpe de Estado de 15 de julho de 2016 na Turquia. A Grécia concedeu asilo e recusa extraditar oito militares turcos que fugiram do seu país e que Ancara acusa de terem participado na tentativa de golpe.

A tensão subiu após a detenção pelas autoridades turcas em maio de dois militares gregos perto da fronteira entre os dois países, acusados de terem “entrado numa zona proibida”. Atenas já protestou por diversas vezes contra a sua detenção e a demora no julgamento. Os dois militares disseram que “estavam perdidos, devido à neblina, durante uma patrulha na fronteira” e que não tinham intenção de violar território turco.