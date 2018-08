Após 11 dias de intensos combates que causaram centenas de mortos e deixaram um rasto de destruição, o Exército de Khalid ibn al-Walid, vassalo do Daesh, foi aniquilado pelas forças do regime sírio numa operação que envolveu as forças de elite de Assad e contou com forte apoio aéreo russo.

