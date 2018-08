Ancara bate o pé aos Estados Unidos

Dias depois de Ancara ter confirmado que não irá seguir as sanções americanas ao Irão, Washington impôs sanções a dois ministros turcos devido à prisão de um pastor evangélico americano. As relações entre os dois aliados da NATO, que se têm vindo a degradar nos últimos anos sobretudo devido ao apoio americano às milícias curdas sírias que Ancara considera uma extensão dos separatistas curdos do PKK, está a atravessar uma fase crítica.

