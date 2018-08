Três estrangeiros raptados e mortos na capital do Afeganistão

Os três homens eram de nacionalidade indiana, macedónia e malaia. Autoridades acreditam que se tratou de um ato de terrorismo

Três cidadãos estrangeiros foram esta quinta-feira raptados e mortos por homens armados em Cabul, tendo os corpos sido encontrados nos subúrbios da capital afegã, indicou a polícia.

Os três homens eram de nacionalidade "indiana, macedónia e malaia", confirmaram a polícia e o Ministério do Interior.

Segundo o agente Jan Aga, os três trabalhavam como cozinheiros no aeroporto de Cabul.

Hashmat Stanikzai disse que neste momento a polícia pensa que "se trata de um ato de terrorismo", embora o rapto e assassínio ainda não tenham sido reivindicados.

Os homens terão sido raptados num bairro próximo do aeroporto internacional de Cabul e os corpos foram descobertos num outro bairro "no distrito de Musahi", numa zona considerada perigosa e com uma importante presença dos talibãs.