Os apoiantes de Trump têm uma nova teoria da conspiração. Quem é "Q" e de onde vem o seu poder?

A meio de junho deste ano, um homem armado parou a sua carrinha “pick-up” na barragem de Hoover, na fronteira entre os estados de Nevada e do Arizona, bloqueando o trânsito e exigindo apenas a libertação de informação. “Libertem o relatório da OIG”, dizia o cartaz que exibiu.

O relatório a que se referia Matthew Wright, entretanto a aguardar julgamento por indícios de atos terroristas, já foi publicado. O Departamento de Justiça escreveu um relatório em que critica as ações do FBI durante a investigação aos emails publicados à revelia de Hillary Clinton durante a campanha para as presidenciais de 2016. Quando o relatório saiu, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse imediatamente que o seu conteúdo o “exonerava” de qualquer conluio com os russos - possibilidade que neste momento está a ser investigada por Robert Muller, procurador especial para o caso.

Num vídeo aparentemente gravado dentro da sua carrinha enquanto bloqueava o trânsito, Wright, de apenas 30 anos, demonstra a sua frustração em relação à inércia de Trump no que à quantidade de democratas presos por minuto diz respeito. “Nós, o povo, exigimos a totalidade da informação. Elegemos-te por uma razão. Disseste que ias prender certas pessoas se fosses eleito e ainda não o fizeste. Cumpre o teu julgamento”, diz o jovem.

A única “revelação” que poderia sustentar as acusações dos apoiantes de Trump de que o FBI tenha tentado impedir o atual Presidente de ser eleito é uma mensagem, que consta no relatório, enviada por um agente do FBI, Peter Strzok: “Nós vamos pará-lo”, lê-se.

Fazendo sentido do incompreensível

E é aqui que surge o ou os “Q” e os seus seguidores, os “QAnon”, sigla que entretanto tem aparecido como sinónimo para a teoria da conspiração que deveria ser apenas mais um rodapé nas notícias, mas que se tornou abertura de telejornais quando, no último comício de Donald Trump, pessoas com T-shirts a dizer “Somos Q” apareceram nas câmaras de televisão.

Quem segue esta complicada escola de pensamento acredita que há mais no relatório que o público ainda não conhece - e exigem a informação toda que garantem que existe. Os subscritores desta teoria dizem que Donald Trump tem na sua posse um outro documento, com acusações sérias aos democratas e com provas concretas de que o FBI, o Departamento de Justiça e pesos-pesados do Partido Democrata, quebraram várias leis na tentativa de impedir Donald Trump de chegar à Casa Branca.

Alguns analistas ligam o surgimento desta teoria a uma necessidade de alguns apoiantes de Trump em tirar algum sentido das acções aparentemente descoordenadas do Presidente, que em muitos aspetos age de forma oposta àquela que é habitual num Presidente. "Q oferece esperança real aos apoiantes de Trump: está tudo bem, Trump tem tudo sob controlo e todos os que se lhe opuserem acabarão na prisão", escreve Jane Coaston na página "Vox"

Tudo começou em outubro de 2017 quando um anónimo, de seu nome apenas “Q”, começou a escrever publicações em fóruns obscuros na internet - como o 4chan ou o 8chan - dizendo ser um membro da Administração com acesso a informação secreta (daí o “Q”, que se refere a um nível de acesso máximo) e capaz de provar a existência de uma rede criminosa a nível mundial.

Os cabecilhas, segundo “Q”? Hillary Clinton e Barack Obama. Os crimes? A organização de um anel de pedofilia com sedes em vários pontos do globo e em conluio com os russos.

Os proponentes desta teoria defendem que o investigador especial Robert Mueller não está de facto a investigar se houve ou não conluio danoso para a democracia norte-americana entre membros da equipa de campanha de Donald Trump e russos com ligações ao Kremlin, mas sim os crimes de Clinton, Obama e outros democratas, como John Podesta, ex-diretor de campanha de Hillary Clinton, cujos e-mails foram publicados pela página WikiLeaks e mostram um suposto democrata com pouco interesse pelos problemas das pessoas e muito mais próximo da alta finança e dos jantares em resorts.

Estas pistas, apropriadamente apelidadas de “migalhas” pelos seguidores de “Q”, parecem levar à conclusão de que Trump controla de facto tudo à sua volta e até conseguiu pôr toda a gente a falar de uma investigação que de facto se debruça sobre os seus oponentes e não sobre si mesmo.

Supostamente, a completa extensão dos crimes dos democratas será revelada em breve e todos os prevaricadores serão enviados para a prisão num evento a que os conspiradores chamam “a tempestade” - uma referência a um comentário de Trump durante uma reunião com altas patentes militares e que deixou toda a gente a pensar qual seria a tempestade que Trump estaria a cozinhar com os mais altos membros do Exército. É que quem segue “Q” está convencido que os militares estão do lado de Trump e foram eles que levaram Trump à Casa Branca porque só o multimilionário poderia limpar esta ampla rede criminosa encabeçada por figuras do Partido Democrata.

Porque é que esta teoria pode ser perigosa?

O ou a “Q” já tentou provar que tem de facto acesso a informação real. Recentemente, a conta referente a “Q” publicou imagens que alegadamente confirmam a sua presença no avião do Presidente, o Air Force One. Alguns seguidores acreditam que “Q” é Trump, enquanto outros acham que John Kennedy Jr fingiu a sua morte em 1999 e que, de facto, é ele que é “Q”.

As migalhas do “Q” estão algures entre a poesia profundamente abstrata e aqueles bilhetes a pedir um resgate que aparecem nas séries policiais. Eis um exemplo, na tradução possível:

Modo de ataque ativado (força bruta)

Falsa narrativa de violência

Pergunta-te a ti mesmo: “Porquê?”

Goza do espectáculo

Q

Há vários exemplos igualmente crípticos aos quais os utilizadores do Twitter e dos próprios fóruns entregam incontáveis horas do seu dia, mas o que tem chamado a atenção das autoridades não são estas mensagens - já que é impossível saber se “Q” é ou não membro da Administração ou um tipo com muito tempo e muita frustração acumulada - mas sim os episódios da vida real inspirados por estas teorias.

Em Abril, centenas de pessoas reuniram-se em Washington exigindo “transparência” ao Departamento da Justiça e dizendo adorar "Nunes", David Nunes, o republicano lusodescendente próximo de Trump. Muitas envergavam T-shirts com a letra “Q”.

Em dezembro de 2016, Edgar Maddison Welch, de 28 anos, dirigiu-se a uma pizzaria em Washington - a Comet Ping Pong - pedindo a imediata libertação dos escravos sexuais ali presos. Estranho? Sim. Mas, uns dias antes, centenas de pessoas partilharam a suspeita de que, entre as palavras escritas por John Podesta nos emails libertados pelo WikiLeaks, estava de facto a prova da existência de um anel de pedofilia que alegadamente funcionava na localização da pizzaria. Welch disparou contra o estabelecimento três rajadas de balas, mas ninguém ficou ferido.