Monções em Myanmar fazem 12 mortos e deixam 148 mil deslocados

Pelo menos 12 pessoas morreram e cerca de 148 mil foram deslocadas para centros de acolhimento na sequência de inundações que atingiram grande parte de Myanmar (antiga Birmânia), segundo dados do Governo divulgados na quarta-feira por representantes da ONU.

A área mais afetada pelas chuvas que têm assolado o país desde meados de julho é a região de Bago (centro), onde 94 mil pessoas estão alojadas em 157 centros.

No estado de Kachin, no norte, existem mais de 25 mil afetados, enquanto a sul estão identificados 15.884 deslocados no estado de Mon e 5.895 na região de Tanintharyi.

Muitos deslocados não estão em condições de ir para abrigos ou para as suas habitações inundadas, esperando que os níveis da água comecem a baixar.

Uma grande superfície de terras agrícolas que abrange quatro províncias está coberta por água lamacenta trazida pelas enchentes.

As equipas de resgate tentam chegar às aldeias isoladas para levar comida às pessoas que se recusam a partir ou que são incapazes de deixar as suas casas.

Acima da cidade de Madauk, na região de Bago, as águas estão a poucos centímetros do topo dos diques, que até agora resistiram, mas os habitantes locais temem que novas chuvas da monção provoquem um desastre.

"Se este dique não resistir à próxima enchente, muitas outras aldeias vão ficar em perigo", alertou o chefe de uma equipa de socorro, Hlaing Min Oo, numa entrevista à AFP, enquanto carregava um barco com comida para levar às vítimas das inundações.

"Por enquanto, é pouco provável que o nível das águas baixe, lamentou.

Ordens de evacuação estão em vigor nas províncias de Bago, Karen, Mon e Taninthari, onde 36 barragens e reservatórios transbordam, segundo os órgãos de comunicação social estatais.

Todos os anos, o país é afetado por fortes enchentes. Em 2015, os climatologistas colocaram esta região no topo de uma lista global dos países mais afetados por fenómenos climatéricos extremos.

Nesse mesmo ano, cerca de 100 pessoas morreram em inundações e centenas de milhares foram deslocadas para o interior do país.

Em 2008, perto de 138 mil pessoas morreram durante a passagem do ciclone Nargis, que devastou grande parte da costa birmanesa.