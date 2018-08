Faculdade de Medicina em Tóquio baixava secretamente notas das candidatas femininas

O objetivo era o de limitar o número de mulheres médicas, no pressuposto de que muitas delas deixam a profissão quando têm filhos

A Universidade de Medicina de Tóquio baixou secretamente durante anos os resultados dos exames de admissão das candidatas do sexo feminino. A revelação foi feita pelo jornal Yomiuri e confirmada por outros orgãos de informação, incluindo a televisão pública NHK.

Ao que parece, a manipulação dos resultados começou em 2011, quando o volume de candidatas atingiu os 38 por cento. O objetivo seria combater a falta de médicos que aflige o país, no pressuposto de que uma parte substancial das mulheres com cursos acabam por se confinar ao papel de esposas e mães.

A baixa artificial das notas chegava a atingir 10 por cento, e só foi descoberta devido a uma investigação entretanto lançado sobre as condições em que o antigo diretor da Universidade permitiu a admissão do filho de um alto funcionário.

A presidente da Associação de Médicas Japonesas, Yoshiko Maeda, comentou que "em vez de se preocuparem com as mulheres deixarem o trabalho", as autoridades "deviam criar um ambiente onde as mulheres possam continuar a trabalhar (...) um local de trabalho onde toda a gente possa dar o melhor das suas capacidades independentemente do sexo".