Emmerson Mnangagwa vence eleições com margem significativa, diz comissão eleitoral

O partido do Presidente Emmerson Mnangagwa, a União Nacional Africana do Zimbabué-Frente Patriótica (ZANU-PF, em inglês), venceu as eleições da passada segunda-feira com uma margem significativa, anunciou a comissão eleitoral do país.

A população do Zimbabué aguardava o anúncio dos resultados das eleições disputadas pelo presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, e líder da oposição, Nelson Chamisa, e outros 21 candidatos, há vários dias, com a oposição a criticar o atraso na divulgação e a alegar várias irregularidades e os apoiantes da oposição a manifestar-se violentamente nas ruas da capital do país, Harare. Pelo menos seis pessoas morreram esta semana na sequência dos confrontos e 14 ficaram feridas, segundo números divulados pela polícia.

Tanto a União Europeia como os EUA, a Commonwealth e a União Africana condenaram esta segunda-feira o uso de força “excessiva” por parte das forças armadas do país para conter os protestos, uma vez que os militares recorreram a armas de fogo para dispersar os apoiantes da oposição, e apelaram à comissão eleitoral para divulgar os resultados das eleições “rapidamente e de forma transparente”.

A oposição alegou várias irregularidades nas eleições, não só no que diz respeito ao atraso na divulgação dos resultados, mas também no que respeita à não colocação das listas com os cadernos eleitorais em uma em cada cinco assembleias de voto, conforme exige a lei. Nelson Chamisa reclamou aliás a vitória nas eleições.

Com os votos já contados em nove das dez províncias do país, a comissão anunciou que Emmerson Mnangagwa obteve até agora 2,15 milhões de votos, contra os 1,93 milhões do líder da oposição, Nelson Chamisa.