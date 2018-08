Agente russa esteve inflitrada na embaixada norte-americana em Moscovo durante mais de dez anos

Agentes secretos norte-americanos, que investigam potencial contra-espionagem, descobriram que uma agente russa tem estado a trabalhar na embaixada dos Estados Unidos em Moscovo há mais de uma década, segundo uma notícia do diário “The Guardian”.

A cidadã russa foi contratada pelos serviços secretos e tinha um nível de acesso que lhe permitia ler emails e informações armazenadas no sistema interno de comunicações da embaixada bem como acesso às agendas do presidentes e vice-presidente norte-americanos. Uma investigação de rotina do Serviço de Segurança Regional do Departamento de Estado (RSO) denunciou o caso, ainda em 2016.

A mulher em questão já não trabalha na embaixada, mas enquanto trabalhou, de acordo com o responsável dos serviços secretos que falou com o diário britânico, terá tido reuniões não agendadas com membros do FSB, as secretas russas. Em janeiro de 2017 soaram os alarmes mas os Serviços Secretos preferiram deixar o caso esfriar e, em vez de a afastar por causa das suspeitas, retiraram-lhe as credenciais de acesso a material sensível e acabaram, assim, por afastá-la.

“Os Serviços de Informações estão a tentar esconder o caso despedindo-a naturalmente, mas o dano já foi feito e ninguém entre os altos dirigentes das secretas conduziu qualquer investigação para tentar entender o que ela fez, que informação recolheu ou se deixou alguém no seu lugar”, disse uma fonte próxima do processo, mas não identificada, ao “The Guardian”.

À cadeia norte-americana CNN, um outro responsável disse que os Serviços de Informações sabem que “todos falam com o FSB”, mas que a suspeita “estava a dar mais informação do que devia”. Segundo esta pessoa, a sua conduta era conhecida das autoridades norte-americanas que conseguiram provar o caso dando à mulher informação específica que ela depois passou ao FSB.

Contactados pelo “The Guardian”, os Serviços Secretos norte-americanos não negaram que esta russa fosse “uma toupeira”, mas desvalorizaram o caso: “Os Serviços Secretos norte-americanos reconhecem que todos os cidadãos que prestam serviços à nossa missão podem estar sujeitos à influência de Serviços de Informações estrangeiros. Não há um enfoque específico na Rússia e gerimos o nosso pessoal de forma a que os interesses dos Estados Unidos estejam sempre protegidos”.