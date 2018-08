Reddit descobre roubo de informação de utilizadores por um hacker

Endereços de e-mail e uma base de dados com nomes de utilizador e passwords. Eis o tipo de informação que terá sido roubada por hackers da Reddit, segundo informou esta quarta-feira a própria plataforma de fóruns online.

Num e-mail enviado a todos os utilizadores afetados, a Reddit explica que um hacker terá entrado em alguns dos seus sistemas e acedido a dados de utilizadores, incluindo o e-mail destes. Terá ainda tido acesso a uma base de dados de 2007 da qual constam nomes de utilizador e passwords que, à data, já estavam encriptados.

A plataforma entrou em contacto sobretudo com utilizadores que aderiram à Reddit em 2007 ou antes disso e que terão sido, portanto, os mais afetados. A esses utilizadores, é recomendada a alteração das respectivas passwords caso nunca o tenham feito.

A plataforma aconselha também os utilizadores a usar sistemas de dupla autenticação através de serviços como o Authy ou o Google Authenticator, uma vez que o hacker terá conseguido entrar na Reddit depois de interceptar uma SMS. “Aprendemos que a autenticação através de SMS não é tão segura quanto pensávamos”, lê-se no comunicado da plataforma.

Embora não seja muito popular em Portugal, a Reddit registou um forte crescimento nos últimos meses a nível mundial. Neste momento, já tem mais utilizadores mensais activos do que o Twitter (isto é, 330 milhões), que gastam em média mais tempo no site do que os utilizadores do Facebook - 15 minutos e 47 segundos por dia - segundo dados do mais recente relatório da Hootsuite, citado pelo site “The Next Web”.