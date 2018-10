“As previsões indicam números perto dos 50 milhões de ‘coisas’ ligadas até 2020.” Quem o diz é Mário Sousa, CSO B2B da Altice Portugal, que acredita que o concurso promovido pela gigante das telecomunicações, o IoT Challenge 2018, representa um contributo para ajudar as empresas e as organizações a atingirem a meta afiançada.

O desafio tecnológico que põe à prova start-ups nacionais nas áreas do M2M (Machine to Machine) e IoT (Internet of Things) teve a sua terceira edição entre os meses de julho e setembro. Durante este período, as 11 equipas selecionadas para a fase final tiveram oportunidade de desenvolver e testar as suas soluções com a nova tecnologia Narrow Band, agora comercializada pela Altice, no laboratório golabs.IoT. O objetivo, sublinha Inês Ferreira, responsável pelo projeto, foi essencialmente “conhecer mais empresas que atuam nesta área e permitir que nasçam soluções inovadoras” que possam, eventualmente, integrar o portefólio tecnológico da PT Empresas.

Mas o que é, afinal, a Narrow Band? No fundo, é uma solução inovadora que irá permitir massificar a utilização do IoT e torná-lo acessível ao maior número possível de empresas, organizações e setores. Está assente numa LPWAN (Low Power Wide Area Network), que, a partir das redes 2G/3G/4G e 5G, permite assegurar a conetividade das ‘coisas’ com um baixo consumo de energia do equipamento, aumentando a vida útil das baterias, com toda a segurança e robustez, da rede móvel.

Além de um menor consumo energético, a NB-IoT torna possível estabelecer uma comunicação direta entre o equipamento e a cloud através da eliminação de uma gateway física – não são necessárias antenas ou infraestruturas de rede para além de um simples cartão SIM, igual aos utilizados nos telemóveis. Desta forma, a transmissão da informação acontece por via desta banda estreita assente na rede móvel, ou seja, utilizando a infraestrutura já disponível e tornando os processos mais rápidos e eficientes. O grande desafio para as empresas de tecnologia é conseguirem adaptar os seus sensores de IoT de forma que possam receber um cartão SIM.





As estrelas do Challenge

A participação no IoT Challenge é, mais do que um reconhecimento pelas ideias apresentadas, uma forma de motivar a criatividade das equipas concorrentes. Todas elas partiram da mesma base: dois meses para preparar e testar uma solução tecnológica assente no NB-IoT, que culminariam na apresentação frente ao grupo de ‘tubarões’. Este júri foi composto por Mário Sousa, da PT Empresas, Pedro Carvalho, do projeto ENTER, Jorge Portugal, da Cotec, Paulo Pereira, da Huawei, e Nicolas Damour, da Sierra Wireless.

Ao longo de uma tarde, o quartel-general da Altice Portugal encheu-se de curiosos e participantes para aquela que seria a derradeira prova de conceito: convencer os jurados e vencer numa das categorias a concurso. Em aberto estava a hipótese de surpreender na Indústria 4.0, Mobilidade ou Smart Cities com a ajuda dos votos do público, em conjunto com a votação do júri.

Um dos projetos vencedores foi desenvolvido e apresentado pela Domatica Global Solutions. A empresa portuguesa utilizou o NB-IoT para facilitar a atividade industrial em várias áreas, nomeadamente aquelas em que é necessário operar offshore, onde a energia é escassa e o sinal das antenas não chega. Com a nova solução de conectividade, a start-up consegue garantir um maior fluxo de transmissão de dados em tempo real e acabar com o “silo de informação”, ou seja, tornar os dados mais acessíveis e integrá-los no mesmo local.

Através do Factory Connectivity, a Domatica consegue, por exemplo, que uma fábrica tenha um maior controlo de toda a informação fornecida por sensores e que os concentre numa só plataforma, dotando todo o processamento de dados de uma maior eficiência. O projeto já é atualmente aplicado pela empresa em vários setores, nomeadamente os da suinicultura, da aquacultura ou da gestão de energia.

Por outro lado, o projeto NB-IoT for Waste Sensors, desenvolvido pela Compta – Emerging Business, tem como principal objetivo atacar o mercado dos resíduos urbanos através de uma monitorização mais eficaz dos contentores subterrâneos. Por se encontrarem em locais com pouca ou nenhuma cobertura de rede, a transmissão de dados torna-se mais cara e difícil, situação que muda com a aplicação da Narrow Band.

“Já utilizávamos esta solução com outras tecnologias mais caras”, explica Paulo Fernandes, que realça o facto de a partir de agora ser possível reduzir o tamanho dos equipamentos de medição e das suas baterias, tornando estes projetos menos dispendiosos para, por exemplo, a gestão de resíduos pelas autarquias.

Embora já esteja no mercado, a Compta olha para o potencial de crescimento com bons olhos – só em Portugal existem mais de dois milhões destes contentores, sendo que a empresa já tem cerca de 1500 monitorizados em Lisboa. Há muito por onde crescer, principalmente se for possível oferecer uma solução tecnológica mais barata e eficaz.

Já no campo da mobilidade, a SERNIS foi premiada pela sua solução Immapark, que pretende facilitar as deslocações em automóvel nas cidades através de uma aplicação de estacionamento. A ideia é que os utilizadores possam fazer uma pré-reserva de parqueamento ainda antes de chegarem ao destino, evitando, assim, o tempo perdido à procura de lugar, reduzindo o congestionamento de trânsito e, por consequência, as emissões de CO2 nas metrópoles.

A grande vantagem? “Cada lugar vai ficar ligado diretamente à rede e à cloud” sem necessidade de ter uma gateway física entre os sensores de estacionamento e a cloud, algo que apenas é possível com a utilização da Narrow Band. “Há uma maior rapidez nas comunicações e em toda a operacionalidade da nossa plataforma”, conclui a SERNIS.

Embora inicialmente estivesse prevista a entrega de apenas três prémios, um em cada categoria, um empate nas votações ditou que fosse anunciado um quarto vencedor: o projeto NB-IoT 5D Space Monitor. “O nosso objetivo foi coletar tudo num único sensor: a temperatura, a humidade, a informação sonora na sala, a presença e a luminosidade de forma congregada, para que as empresas possam tomar decisões com mais inteligência”, explica Nuno Ferreira, da ThinkDigital.

O responsável pelo pitch acredita que esta é uma solução inovadora, não só porque não seria possível fazê-lo sem recurso ao NB-IoT, mas também porque atualmente os sensores não são inteligentes. Ou seja, cada um recolhe determinado tipo de informação e envia para a cloud, deixando os dados dispersos e mais difíceis de analisar em tempo real. “Tivemos a preocupação de que a nossa tecnologia pudesse ser integrada nas outras componentes do portefólio da Altice”, diz, com o objetivo de conseguir comercializar um produto desenhado do zero especificamente para o IoT Challenge.

Inovação é, como se percebe, o termo comum aos quatro projetos vencedores, que terão oportunidade de mostrar as suas ideias ao mundo empresarial durante a próxima Web Summit, já em novembro. Aliada a uma exposição internacional sem igual no setor, as empresas ganharam ainda a oportunidade de, eventualmente, virem a ser integradas no portefólio da PT Empresas – o que significa a possibilidade de dar corda à criatividade, ao desenvolvimento de novas soluções e, quem sabe, de novos negócios.

Por Francisco de Almeida Fernandes