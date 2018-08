Estas são as vacas felizes dos Açores

É na paisagem verdejante dos prados da ilha de São Miguel, nos Açores, que nasce a melhor erva fresca que, 365 dias por ano, alimenta e faz felizes as vacas do produtor José Eduardo Botelho Pereira. O ar puro insular cuida do resto. Produzir leite da melhor qualidade constitui um orgulho para este produtor certificado que faz parte do “Programa Leite de Vacas Felizes”, uma iniciativa da Terra Nostra que garante o mais puro leite de pastagem do mundo. A sua produção, desde a origem até ao produto final, assenta em cinco pilares essenciais e rigorosamente controlados: pastagem, bem-estar animal, qualidade e segurança alimentar, sustentabilidade e eficiência.

Na manteiga, o controlo de qualidade também é fundamental. Tudo começa nas natas de leite de vacas felizes e depois, ao longo de todo o processo, a cor e o sabor são verificadas, sem acrescentar corantes ou conservantes, apenas sal. E, porque a Terra Nostra, parceira da McDonald’s, não deixa nada ao acaso, a embalagem é igualmente alvo de atenção, sendo especialmente concebida para conseguir preservar o sabor e caraterísticas desta manteiga única.

À mesa dos restaurantes McDonald’s nacionais, chegam assim produtos lácteos portugueses, naturais, com a melhor qualidade e com o sabor único açoriano.

Da próxima vez que tomar o pequeno-almoço num McDonald’s perto de si, lembre-se de que o leite e a manteiga que consumir têm a sua origem nas vacas felizes que pastam ao ar livre 365 dias por ano, com vista para o Oceano Atlântico.

