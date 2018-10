Samawatt vence EDP Open Innovation 2018

Foi o culminar de duas semanas de muito trabalho e dedicação mas hoje chegou o momento da verdade: quem ia levar para casa os €50 mil do prémio principal do EDP Open Innovation. Resposta: Samawatt.

A empresa baseada na Suíça sagrou-se grande vencedora da sétima edição do programa de empreendedorismo do Expresso e da EDP (que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação) com um projeto baseada num algoritmo que junta as alterações súbitas nos preços e as oscilações climáticas, com recurso a otimização matemática e a modelos estatísticos.

Um prémio que também incluía um lugar na Web Summit, em conjunto com as duas equipas que completaram o pódio da competição. De um lado, a Ezzing através de uma plataforma digital que facilita as operações de gestão das empresas e, do outro, a Ecolibrium, com uma plataforma que permite às empresas antecipar problemas e poupar nos custos de manutenção.

Uma escolha que partiu de um grupo de dez finalistas de dez países diferentes e que dificultou a tarefa ao júri. Todos com futuro.