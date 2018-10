Dias de Energia: "pedir até pode ser uma coisa fácil"

De não em não até ao triunfo final. Em poucas palavras poderia ser o resumo de uma das grandes lições que hoje os dez finalistas do EDP Open Innovation reteram após mais um dia de bootcamp na sede da Beta-I.

Os participantes na competição de empreendedorismo organizada pelo Expresso e pela EDP tinham acabado de ouvir as apresentações dos CEOs de Delfos e Egg, protagonistas de algumas das anteriores encarnações do programa (Energia de Portugal e Prémio EDP Inovação) quando Lério Cunha irrompeu em cena.

De pés descalços, o life coach falou sobre casos marcantes em que ouviu não para lançar a pergunta: quem tem medo de ouvir não? Muitos braços colocaram-se no ar com o medo da rejeição e de sair da zona de conforto a estarem entre os mais utilizados para justificar o medo. "Temos medo do que as pessoas pensam de nós", explicou Lério ao Expresso, enquanto realçou que o seu objetivo foi mostrar que "pedir pode ser uma coisa fácil."

Desde o secundário, quando toda a gente "tinha medo de apresentar os trabalhos de grupo" que o comunicador se sentiu inspirado a inspirar outros e a desenvolver técnicas de comunicação. Após o terceiro lugar no campeonato europeu de falar em público, Lério tem-se multiplicado perante aparições em plateias, entre as quais nomes do empreendedorismo.

"Uma empreendedora veio-me dizer que a apresentação ajudou-a sair de um momento negro e a dar uma nova vida à empresa", enquanto outra pessoa disse-lhe que passou também a apresentar "de pés descalços." Exemplos que lhe dão força para continuar e que, na sua opinião, são prova de este tipo de competições e a partilha "de sim e nãos" é essencial para ajudar estas pessoas a "sair fora da caixa" e a desenvolver "uma nova mentalidade."

Enquanto as dez equipas se preparam para o demo day de terça-feira, 30 de outubro, e se reúnem com os mentores para validar o projeto de negócio, a mentalidade pode mesmo fazer diferença. Até para perceber quem vai ganhar os €50 mil do grande prémio e um de três lugares na Web Summit. É só não ter medo de pedir.