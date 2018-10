Dias de Energia: o caminho faz-se passeando

"Não se esqueçam de colocar o cinto de segurança. Security belt!", dizia o condutor de um dos tuk-tuks que hoje andou por Lisboa com os participantes da edição 2017 do EDP Open Innovation. A componente prática da competição de empreendedorismo que junta a EDP ao Expresso já está em andamento e hoje muito literalmente as dez equipas de todo o mundo sobre rodas. Ou não tivessem visitado uma série de serviços que podem fazer a diferença no seu futuro empreendedor.

Após o arranque na sede da Beta-I (organizadores desta edição do Open) a caravana dos finalistas levou-os até ao rio Tejo, onde visitaram a sede da EDP e a Digital Factory, onde se encontram a acelerar algumas das ideias mais inovadoras do grupo. "Não tenham medo de nos enviar um email, de fazer a vossa proposta, falem connosco", disseram na apresentação, enquanto o espaço envidraçado deixava antever o resto da viagem.

José Fernandes

Que seguiu rente ao rio e pelo viaduto de alcântara até ao LACS (Lisbon Arts Communication & Studios), junto à Rocha do Conde de Óbidos, onde visitaram o espaço de coworking localizado num espaço abandonado há anos e onde antes eram os balneários e a cantina dos trabalhadores do porto de Lisboa. Um espaço de criação, com barbeiro e arte digital para inspirar as equipas para os dias que se avizinham rumo até ao Demo Day de 30 de outubro, onde descobriremos os grandes vencedores do prémio de €50 mil para o melhor projeto e quem são os três escolhidos a apresentar o seu negócio na Web Summit.

Em ritmo de passeio, continuou-se até ao MAAT, com direito a uma visita guiada pelo museu a estrutura que elicitou comentários entusiasmados por parte da assistência. "Mas atenção que isto também é trabalhar", lembrou um dos responsáveis. Palavras a reter para os dias intensos de exercícios práticos que se avizinham. Para acompanhar no Expresso e nas plataformas sociais do grupo Impresa.