Dias de Energia: esta semana, eles já estão aqui

Já está tudo preparado para receber os protagonistas da sétima edição do EDP Open Innovation, o programa de empreendedorismo do Expresso e da EDP que resultou da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação. É já nesta quarta-feira, 17 de outubro, que arrancam as primeiras atividades da competição que visa acelerar os melhores projetos de negócio no sector da energia.

Dez equipas de todo o mundo estão neste momento a viajar para Lisboa e reunirem-se para duas semanas (organizadas pela Beta-I) onde vão testar as suas ideias ao limite e perceber quem as consegue fazer evoluir mais. Os grandes escolhidos levarão para casa um prémio no valor de €50 mil, enquanto as três melhores equipas terão um lugar na terceira edição do Web Summit.

Após as apresentações gerais de 17 de outubro, segue-se um momento que certamente ficará na cabeça dos participantes: uma viagem de Tuk-tuk por Lisboa. Os participantes vão andar pelas ruas da capital na manhã de 18 de outubro e conhecer alguns locais emblemáticos ao longo do rio, enquanto aproveitam para se conhecer melhor e trocar algumas impressões com os organizadores e mentores. Um networking em andamento, se quiserem.

No dia seguinte, haverá espaço para um convívio temático no terraço da sede da Beta-I, com direito à presença de responsáveis de vários departamentos da EDP para conhecer os mentores e também uma ou outra cerveja. Serão as primeiras etapas de duas semanas intensas de trabalho a culminar na apresentação final das equipas (perante o júri e uma plateia repleta de investidores) a 30 de outubro. Tudo para seguir no site do Expresso e nas plataformas sociais do grupo Impresa.