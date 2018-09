Dias da Energia: "bom dia, good morning" ou o processo de escolha (internacional) do Open

"Estava a ir para São Paulo e contou-nos [o candidato] que tinha que parar o carro para fazer a entrevista", conta, entre risos, Carla Pimenta. A gestora da EDP Starter foi uma das pessoas que conduziu o processo de entrevistas que definiu os dez finalistas do EDP Open Innovation e que obrigou a dois dias intensos de conversas por vídeo e muito debate de ideias.

O lote (que pode conhecer na quinta-feira) de projetos inovadores que compõem a sétima edição do programa de empreendedorismo do Expresso e da EDP - que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP - vem de todo o mundo e estará sobretudo concentrado em ideias ligadas a energia limpa e à inovação digital.

"A maturidade dos projetos surpreendeu-me e tornou mais complicada a escolha final", atira o gestor de projeto da Beta-I (que está a organizar este ano o programa), Gonçalo Negrão. Se a análise das candidaturas mais promissoras já deixava antecipar o cenário, as conversas ainda deram mais certezas do nível.

O processo é simples: três minutos para apresentação dos projetos e cinco minutos para perguntas. Numa sala, os responsáveis pelo Open e noutras, espalhadas por todo o mundo (literalmente), os concorrentes que iam aparecendo num ecrã grande que transformava um escritório em Lisboa num acontecimento global. Com a ressalva que à fase de entrevistas só chegaram as empresas que tiveram pelo menos 2,7 em 5 numa série de parâmetros previamente definidos. Conversas sempre realizadas em inglês com direito a "bom dia, good morning."

Carla Pimenta acredita que a escolha tem sido "muito mais exigente", o que se tem refletido na qualidade das equipas que vão a jogo. Além da possibilidade que as ferramentas digitais oferecem de alargar o âmbito internacional do programa e atrair mais pessoas. "O trabalhar já não é para onde vais, é onde fazes", diz. E Lisboa, hoje em dia é um sítio muito apetecível.

Sem esquecer o nome do programa, garante Gonçalo, que chamou a atenção de projetos com muito potencial para atingirem o sucesso no mercado. Agora é preciso dar o próximo passo para chegar aos €50 mil para a melhor equipa e um de três lugares na Web Summit deste ano. "Estamos aqui para ajudá-los. Que comece o trabalho a sério."