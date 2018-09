Dias da Energia: 210. Assim se contam as empresas que querem vir para o Open em Lisboa

A diversidade é rainha no EDP Open Innovation e as 210 candidaturas à sétima edição do programa de empreendedorismo do Expresso e da EDP refletem isso mesmo. Entre julho e 10 de setembro, recebemos projetos de negócio de todo o mundo que querem participar numa comeptição com um longo historial de sucesso.

160 equipas e mais de €305 mil já foram distribuídos ao longo de seis edições de programa - que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação - além de inúmeros contactos providenciais, propostas de incubação e lugares na Web Summit. No fundo, uma pista de lançamento de muitas empresas rumo ao sucesso no mercado empresarial.

Agora com o foco pleno no sector energético. E entre as categorias onde os projetos mais se enquadram, destaque para a inovação digital (presente em 90% das candidaturas), a energia limpa logo a seguir com 87% e, a completar o pódio, as soluções focadas nos clientes com 70%.

Pelos cinco continentes

Soluções que vêm um pouco de todo o mundo, com destaque para Brasil, Espanha e Portugal. Portugal que, curiosamente, até está em terceiro lugar neste campeonato, com as suas 29 candidaturas a ficarem atrás das 36 dos canarinhos e das 32 de nuestros hermanos. Sem esquecer outros países como Alemanha e os seus 12 e os 11 dos EUA. E até de países como a Bielorússia, o Quénia, os Emirados Árabaes Unidos, a Colômbia ou a Austrália chegaram projetos. Os cinco continentes representados.

A fase prática do programa (que se realiza em Lisboa entre 17 e 29 de outubro com organização da Beta-I) é uma plataforma de preparação destas empresas, cuja maioria concorre ao EDP Open Innovation numa fase madura da sua vida. Mais de metade já tem um protótipo de negócio e recolhe dividendos financeiros do projeto por exemplo. Buscam as ferramentas que lhes permitam dar o próximo passo.

Agora é ver se reúnem os requisitos necessários para fazerem parte do lote de dez finalistas e ver quem será o grande vencedor do prémio final de €50 mil. Antes, é preciso chegar a Lisboa.