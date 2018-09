Dias da Energia: o que pode aprender com os vencedores de 2017 enquanto prepara a sua candidatura para 2018

"A visibilidade que o programa nos deu foi enorme" garante Andrea Barber. Mais, foi mesmo "uma oportunidade única" segundo a co-fundadora e CEO da Rated Power, empresa que se sagrou a grande vencedora do EDP Open Innovation em 2017. Uma experiência marcante e que responsável não hesitaria em repetir. Porquê?

Pela possibilidade de "aproveitar ao máximo a oportunidade, perguntar, testar e validar o projeto com a equipa da EDP, absorver todos os conhecimentos dados nas aulas, e fazer networking com as outras startups, trocar ideias, ferramentas e contatos com outros fundadores." Com impacto direto na empresa cujo modelo de negócio pasa por acelerar e otimizar a implementação de centrais fotovoltaicas para alimentar os sectores industriais com recurso a um software inovador, o pvDesign.

Foram duas semanas de grande intensidade que a Rated Power aproveitou da melhor forma para chegar ao grande prémio de €50 mil para a melhor ideia de negócio e garantir um lugar na Web Summit. Além disso, a experiência permitiu "aumentar a equipa" e acelerar o "desenvolvimento de novas funcionalidades da aplicação" digital, que conhecerá a versão 2.0 já este mês. Por outro lado, foi possível aumentar o "portefólio de clientes, que passou de 8 empresas no momento do EDP Open Innovation para mais de 20 hoje em dia", distribuídos por mais de 50 países.

Uma história de sucesso que mostra o que o programa pode oferecer. Por isso, não se esqueca: a sétima edição do programa de empreendedorismo do Expresso e da EDP - que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação - tem as candidaturas abertas até 10 de setembro. Depois, serão escolhidos os dez melhores projetos para estarem duas semanas em Lisboa numa série de bootcamps organizados pela Beta-I para terem a oportunidade de ganhar €50 mil e um lugar na Web Summit.

Por isso, se tem um negócio inovador no campo da energia, no mínimo 18 anos e uma equipa com o mínimo de duas pessoas, basta ir a ESTE SITE e preencher o formulário de candidatura. Aceitamos todas as nacionalidades, desde que sejam feitas a partir de um destes três países: Portugal, Espanha ou Brasil. É candidatar-se. E acompanhar tudo no Expresso e nas plataformas sociais do grupo Impresa.