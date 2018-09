Dias da Energia: apenas mais uma semana para inscrever-se no Open Innovation. De que está à espera?

Oito dias, 192 horas, 11520 mil minutos e a contar. Acho que já percebeu onde queremos chegar. Após a pausa de verão é o tempo que tem para se inscrever no EDP Open Innovation e lutar por um lugar entre os dez finalistas da prova de empreendedorismo que coloca o seu foco no sector da energia.

O projeto que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação está à procura de novos projetos de negócio para a sétima edição e você pode ser um dos selecionados para um dos programas com mais historial no sector. Não tivesse já distribuído €305 mil aos melhores dos 160 projetos de negócio que já passaram pela competição.

Entre empresas como a Rated Power, com um modelo de negócio que passa por acelerar e otimizar a implementação de centrais fotovoltaicas para alimentar os sectores industriais ou a Mater Dyamics e o seu QStamp (sensor que permite monitorizar a qualidade de certos produtos), a lista de vencedores mostra o pedigree do qual pode ser herdeiro. Até porque já se sabe que o algodão não engana.

A sétima edição do programa de empreendedorismo do Expresso e da EDP - que resulta da união entre o Energia de Portugal e o Prémio EDP Inovação - tem as candidaturas abertas até 10 de setembro. Depois, serão escolhidos os dez melhores projetos para estarem duas semanas em Lisboa numa série de bootcamps organizados pela Beta-I para terem a oportunidade de ganhar €50 mil e um lugar na Web Summit.

Por isso, se tem um negócio inovador no campo da energia, no mínimo 18 anos e uma equipa com o mínimo de duas pessoas, basta ir a ESTE SITE e preencher o formulário de candidatura. Aceitamos todas as nacionalidades, desde que sejam feitas a partir de um destes três países: Portugal, Espanha ou Brasil. É candidatar-se. E acompanhar tudo no Expresso e nas plataformas sociais do grupo Impresa.

Saiba também o que esperar das próximas fases da competição:

10 de setembro

Chega ao final a fase de candidaturas, a que se segue uma fase de entrevistas-vídeo para definir o grupo final, que pode ir até dez equipas

17-29 de outubro

Começa a fase de aceleração, em que os finalistas vão estar concentrados em Lisboa para duas semanas de trabalho intenso e desenvolvimento do seu projeto empresarial.

30 de outubro

É o dia decisivo. Será no investment pitch que os participantes vão ter 10 minutos para mostrarem, ao júri e aos investidores, a maturação e o potencial dos projetos que desenvolveram, antes do anúncio oficial do grande vencedor e restantes premiados

6-8 de novembro

Habemus Web Summit. As três melhores equipas da competição terão oportunidade de estar presentes no certame internacional de empreendedorismo, que pelo terceiro ano consecutivo se instala em Lisboa