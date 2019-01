Exposição Essilor Carro do Ano 2019

No total são 23 automóveis que vão estar em exposição, ao longo de três dias, bem no centro de Lisboa. Uma oportunidade única para ver ao vivo e de forma gratuita alguns dos modelos mais recentes à venda no nosso país.

O Júri, composto por 19 jornalistas em representação de alguns dos mais importantes Órgãos de Comunicação Social portugueses,está a realizar os testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso. Brevemente ficaremos a conhecer os sete finalistas que irão decidir entre si quem é o vencedor da maior distinção da indústria automóvel nacional. Estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental são algumas das áreas de avaliação.

A criação de um galardão anual designado por “CARRO DO ANO” visa premiar o modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista português em termos de economia (preço e custos de utilização), segurança e agradabilidade de condução.

O modelo premiado será distinguido com o título de “Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2019”, recebendo o respetivo representante ou importador o “Troféu Volante de Cristal”. Paralelamente, mantendo a generalidade dos seus pressupostos, será galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional. Estes galardões contemplarão seis classes: Citadino, Familiar, Executivo, Grandes SUV, SUV’S Compactos e Ecológico. O vencedor de cada classe receberá o respetivo título e poderá ostentar a distinção de cada uma das seis classes mencionadas.

Referência, ainda, para o prémio Ecológico do ano. Uma distinção especial reservada a veículos com motores elétricos ou híbridos (que combinem motor elétrico e motor térmico). Em foco nesta categoria a eficiência energética, os consumos, as emissões e a autonomia homologados pela marca, tendo igualmente em atenção os consumos revelados durante o teste dos jurados, assim como a autonomia real numa utilização diária.

Prémio Tecnologia e Inovação

Para esta edição, a organização voltará a selecionar cinco dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que serão apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

Quem será o sucessor do Seat Ibiza como sucessor do Carro do Ano em Portugal?

O grupo IMPRESA organiza a iniciativa – “Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2019”, através da SIC Notícias e do Expresso.

