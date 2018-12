Classes dos Executivos e Familiares com novidades

A Una Seguros e a Galp Evologic e Electric são os novos patrocinadores do Essilor Carro do Ano 2019/Troféu Volante de Cristal

Já são conhecidos os candidatos para suceder ao Seat Ibiza como Carro do Ano em Portugal.

Estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental são algumas das áreas de avaliação.

O Essilor Carro do Ano 2019 conta a partir desta edição com a Una Seguros que passa a dar o nome à classe dos Familiares e a Galp Evologic e Electric nos Ecológicos.

Numa segunda fase, em meados de janeiro, ficaremos a conhecer os sete finalistas.

O modelo premiado será distinguido com o título de “Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2019”, recebendo o respetivo representante ou importador o “Troféu Volante de Cristal”. Paralelamente, mantendo a generalidade dos seus pressupostos, será galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional. Estes galardões contemplarão seis classes: Citadino, Familiar, Executivo, Grandes SUV, SUV’S Compactos e Ecológico. O vencedor de cada classe receberá o respetivo título e poderá ostentar a distinção de cada uma das seis classes mencionadas.

Inscritos no Essilor Carro do Ano 2019 por Categoria:

CITADINO DO ANO:

Audi A1 1.0 TFSI 116 CV

Hyundai i20 1.0 GLS T-GDi 100 CV



EXECUTIVO DO ANO:

Audi A6 40 TDI 204 CV

Honda Civic Sedan 1.5 182 CV

Peugeot 508 2.0 BlueHDI 160 CV

GRANDE SUV DO ANO:

DS7 Crossback 1.6 Puretech 225 CV

Hyundai Santa Fé 2.2 CRDi 200 CV

Volkswagen Touareg 3.0 TDI 231 CV

SUV COMPACTO DO ANO:

Hyundai Kauai 4x2 1.6 116 CV

Hyundai Tucson 1.6 CRDi 116 CV

Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 MIVEC 163 CV

Opel Grandland X 1.5 Turbo D 130 CV

Škoda Karoq 1.0 TSI 116 CV

Suzuki Jimny 1.5L 100 CV

Volvo XC40 FWD 1.5 156 CV

Hyundai Kauai EV 4x2 Electric

Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Leaf 40KWH

Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDI 120 CV

Honda Civic 1.6 5p 120 CV

Kia CEED 1.0 T-GDi 120 CV

Kia CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 CV

Volvo V60 D4 190 CV