Seat Ibiza é o Carro do Ano 2018 em Portugal

O Júri do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal elegeu o SEAT Ibiza Carro do Ano 2018 em Portugal. O anúncio foi feito na cerimónia de entrega de prémios que decorreu no Lisbon Secret Spot, nos Montes Claros, em Lisboa, onde foram ainda distinguidos os vencedores das diversas Classes do Carro do Ano, atribuído o prémio Personalidade do Ano, assim como o prémio Tecnologia e Inovação.

Ao longo de quatro meses os 17 jornalistas que compõem o Júri tiveram oportunidade de realizar intensos testes aos 28 modelos que se apresentaram a concurso na 35ª edição deste prémio, organizado pelo Expresso e SIC Notícias, e que conta com a colaboração de alguns dos mais importantes meios de comunicação social portugueses.

O Seat Ibiza acabou por merecer a preferência da grande maioria dos jurados na ronda de votação final onde se defrontou com outros seis finalistas: Citroën C3 Aircross, Hyundai Kauai, Kia Stinger, Škoda Kodiaq, Volkswagen T-Roc e Volvo XC60.

A 5ª geração do modelo produzido em Barcelona conquista assim o mais importante e prestigiado prémio atribuído a um automóvel em Portugal. Recorde-se que o Ibiza já havia conquistado o troféu Volante de Cristal na edição de 1994.

Nos testes dinâmicos foram avaliadas as valências de cada candidato em matérias tão diversas como design, comportamento e segurança, conforto, ecologia, conetividade, conceção e qualidade de construção, performances, preço e consumos.

A criação de um galardão anual designado por “CARRO DO ANO” visa premiar o modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista português em termos de economia (preço e custos de utilização), segurança e agradabilidade de condução

Além da escolha do prémio principal o Júri do Carro do Ano/Troféu Essilor Volante de Cristal distinguiu ainda as versões vencedores das Classes do Carro do Ano, bem como a Personalidade do Ano na Indústria Automóvel e o prémio Tecnologia e Inovação.

O formato deste ano reuniu um júri composto por 17 jornalistas especializados, em representação da imprensa escrita, meios digitais, rádio e televisão, numa busca pela pluralidade de opiniões. Pela primeira vez, desde que existe o troféu, os três maiores canais de televisão portugueses SIC, TVI e RTP, integraram o júri.

VENCEDORES DAS CLASSES DO CARRO DO ANO

Citadino do Ano - Seat Ibiza - 1.0 TSI FR (115 CV)

Familiar do Ano - Hyundai i30 SW Style DCT 1.6 CRDi (110 CV)

Executivo do Ano - BMW 520 D - Berlina - Caixa automática (190 CV)

SUV/Crossover do Ano - Škoda Kodiaq - 2.0 TDI DSG (150 CV)

Desportivo/Lazer do Ano - Honda Civic Type R 2.0 (320 CV)

Ecológico do Ano – Kia Niro 1.6 GDI 6DCT PHEV

PRÉMIO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

VW - Segunda geração do Emergency Assist

A segunda geração do Emergency Assist que encontramos em modelos como Volkswagen Arteon mereceu a distinção dos jurados do Carro do Ano. Este sistema aumenta o nível de segurança no caso de o condutor ter uma doença súbita, o assistente não só trava o automóvel, dentro dos limites do sistema, como também o conduzirá (sempre que a situação de tráfego o permita) até à faixa de rodagem mais à direita.

PERSONALIDADE DO ANO

Carlos Tavares, CEO do Grupo PSA – Peugeot/ Citroën