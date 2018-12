Peugeot 508 Fastback: Condução intensa

A gama em Portugal é constituída pelos níveis Active, Allure, GT Line e GT. Logo desde o nível de entrada, o Active apresenta de série Touchscreen de 8 polegadas com Bluetooth e entrada USB, sensor de luz e chuva, jantes em liga leve de 17 polegadas, Cruise Control programável e ajuda ao estacionamento traseiro. De acordo com a informação avançada pelos responsáveis da PSA no nosso país, o coração de gama Allure acrescenta, entre outros, equipamentos como o touchscreen de 10 polegadas, navegação 3D, ajuda ao estacionamento à frente, Pack Safety Plus, câmara de visão traseira.

As versões mais desportivas, como o GT Line a concurso e o GT, apresentam um design mais exclusivo e ainda equipamento de série reforçado com itens como Faróis Full LED, i‑Cockpit Amplify e jantes de 18’’ (GT Line) ou 19’’ (GT).

Trata-se de um automóvel baixo – 1,40 m de altura – e apresenta linhas fluidas e aerodinâmicas num espírito coupé. A linha de tejadilho é baixa e o comprimento total está fixado nos 4,75 m. No campo da modularidade, conta com bancos traseiros rebatíveis assimetricamente (2/3 -1/3) e abertura para esquis integrada no apoio de braços central traseiro. Com os bancos traseiros rebatidos, a bagageira disponibiliza uma capacidade de 1.537 litros, contando com o aproveitamento total do espaço livre até ao tejadilho. Na posição normal a capacidade da mala é de 485 litros.

A plataforma é a EMP2 com um peso inferior de - 70 kg, em média, em relação à geração anterior.

De acordo com os engenheiros da marca francesa, as projeções de carroçaria dianteira e traseira foram reduzidas de forma a acentuar a dinâmica da silhueta e aumentar a agilidade em estrada e nas manobras.

O Peugeot 508 dispõe do i-Cockpit Amplify onde é possível escolher entre dois ambientes parametrizáveis: Boost e Relax. O 508 tem disponível o sistema de visão noturna Night vision.

Na gama Diesel, estão disponíveis quatro opções construídas com base nas motorizações 1.5 e 2.0 BlueHDi:

BlueHDi 130 cv CVM6, constitui o acesso à gama e a única versão com caixa mecânica de seis velocidades;

BlueHDi 130 cv EAT8;

BlueHDi 160cv EAT8;

BlueHDi 180 cv EAT8.

A oferta a gasolina conta com duas as novas propostas elaboradas com base no motor 1.6 PureTech:

PureTech 180 cv EAT8;