Hyundai i20 1.0 GLS T-GDi Style 100 CV

Redesenhado e desenvolvido na Europa este modelo foi concebido de forma a permitir uma utilização diária descontraída

O citadino coreano do semento chegou aos principais mercados europeus no verão de 2018. As três carroçarias da gama i20 são a versão de cinco portas, Coupé e Active.

Até ao final de maio de 2018, já foram vendidas mais de 760.000 unidades do modelo i20 desde a sua primeira geração.

Redesenhado e desenvolvido na Europa este modelo foi concebido de forma a permitir uma utilização diária descontraída. A frente renovada conta agora com a grelha em cascata - identidade da marca que une todos os modelos da Hyundai. Com a nova opção de tejadilho two-tone em Phantom Black e um total de 17 combinações possíveis. As jantes de liga leve podem ser de 15’’ e 16 polegadas.

A capacidade da bagageira é de 326 litros (VDA). Os interiores Red Point e Blue Point, nas cores vermelho e azul respetivamente, refletem o caráter jovem do i20.

O i20 permite escolher entre três motorizações a gasolina diferentes com o sistema Idle Stop & Go (ISG) de série.

O motor 1.0 T-GDI está disponível com 2 níveis de potência 74kW/ 100CV ou 88kW/ 120CV. Neste motor, a Hyundai introduziu a caixa de dupla embraiagem com sete velocidades (7DCT) desenvolvida pela marca para o segmento B. O motor Kappa 1.2 entrega 55kW/ 75CV e está disponível para o 5 portas ou 62kW/ 84CV, para as versões de 5 portas e Coupé. A terceira opção de motorização é o 1.4l a gasolina, com 74kW/ 100CV, disponível exclusivamente para o i20 Active.

Pacote de segurança Hyundai SmartSense

O pacote de segurança ativa SmartSense foi melhorado e tem novas funcionalidades, incluindo o sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA) e o sistema de Travagem Autónoma de Emergência (FCA) para trânsito na cidade e interurbano, que procura evitar acidentes. O Alerta de Fadiga do Condutor (DAW), é mais um sistema de segurança que faz a monitorização dos padrões de condução, detetando fadiga ou condução imprudente. Para completar o pacote a marca coreana incluiu o sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA), que automaticamente altera os máximos para médios quando outro veículo se aproxima na direção oposta.

Opções de conectividade

A versão base inclui um ecrã de 3.8 polegadas. Em alternativa, os clientes podem optar por um ecrã monocromático de 5 polegadas. O ecrã a cores de 7 polegadas oferece um sistema de áudio compatível com Apple Car Play e Android Auto, quando disponíveis, que permite espelhar o conteúdo do smartphone no ecrã do sistema. O i20 tem pode receber ainda o sistema de navegação num ecrã a cores de 7’’, que integra funcionalidades de multimédia e conectividade, compatível com Apple Car Play e Android Auto, quando disponíveis.