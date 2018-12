Hyundai Kauai EV 4x2 Electric

O Hyundai Kauai 100% elétrico chegou a Portugal no início do segundo semestre de 2018. A marca coreana foi a primeira marca automóvel na Europa a desenvolver um SUV compacto totalmente elétrico.

Com um design progressista e várias possibilidades de escolha personalizáveis para ir ao encontro do estilo do consumidor, o Kauai Electric possui diferentes funcionalidades de conectividade e navegação, disponibilizando o sistema Hyundai Smart Sense que integra diferentes equipamentos de segurança ativa para assistência à condução.

No interior, a consola central foi pensada para um controlo intuitivo do seletor de mudanças “shift-by-wire”. Os condutores podem também beneficiar do ecrã “supervision cluster”, controlar de forma mais intuitiva o motor elétrico, que mostra informação fundamental sobre a performance de condução do automóvel. Adicionalmente, o head - up display projeta informação relevante sobre a condução diretamente para a linha de visão do condutor.

Carregamento sem fios por indução Para ajudar que os telemóveis dos ocupantes nunca fiquem sem bateria vem equipado com uma estação de carregamento sem fios por indução (Standard Qi) para telemóveis. O nível de carga do telemóvel é visualizado através de uma pequena luz indicadora. Para garantir que o telemóvel não fica esquecido dentro da viatura, o display central no painel de instrumentos apresenta um lembrete quando a viatura é desligada. De série encontramos, ainda, portas USB e AUX.

A aposta para o mercado nacional centra-se na versão que dispõe de uma bateria de 64 kWh (204 CV), que assegura uma autonomia até 470 km. Com 395 Nm de binário e uma aceleração de 7,6 segundos dos 0 aos 100 km/h.

O sistema de travagem regenerativo ajustável utiliza patilhas atrás do volante que permitem selecionar o nível de “travagem regenerativa”. O sistema recupera energia adicional sempre que possível.

O modelo da Hyundai vem equipado com as mais recentes tecnologias de segurança ativa e de assistência à condução da marca. Destacamos a Travagem Autónoma de Emergência com deteção de peões, Radar de Ângulo Morto, incluindo Alerta de Tráfego na Retaguarda do Veículo, Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem, Alerta de Fadiga do Condutor, Sistema de Informação da Velocidade Máxima e Sistema de Acompanhamento de Faixa de Rodagem.