Audi A1 Sportback: Mais espaço e tecnologia

O A1 Sportback cresceu quando comparado com o modelo da primeira geração lançada em 2010. Mais comprido 56 mm, tem comprimento total de 4,03 metros. A largura permaneceu praticamente inalterada, nos 1,74 metros, enquanto que a altura se situa nos 1,41 metros de altura. A maior distância entre eixos e as distâncias mais curtas entre o centro das rodas e as extremidades dianteira e traseira da carroçaria prometem melhor desempenho dinâmico conferindo um visual mais agressivo e desportivo.

As três combinações de design– Base, Advanced ou S line – permitem ainda associar outros componentes estéticos.

O habitáculo desenvolve-se em torno do condutor. Os comandos e o ecrã MMI touch encontram-se orientados para o condutor.

Na chegada a Portugal, o novo A1 Sportback (modelo a concurso no Essilor/Carro do Ano 2019) conta com três combinações de design - Basic, Advanced e S line - e que podem ser configuradas com a motorização de lançamento 30 TFSI (999 c.c., 116 CV e 200 Nm de binário) disponível em associação a duas escolhas de transmissão: manual com seis relações ou automática S tronic com sete velocidades. Em data posterior chegarão as restantes variantes: 25 TFSI 1.0 c.c.com 95 cv), 35 TFSI COD (1.5 c.c. com 150 cv) e 40 TFSI (2.0 c.c. com 200 cv).

O sistema mecatrónico Audi drive select (opção) dá a possibilidade aos utilizadores de selecionar quatro modos distintos de características de condução: auto, dynamic, efficiency e individual.

Mais espaço para todos

A informação disponibilizada pela marca alemã avança que o novo A1 Sportback é mais espaçoso para o condutor, passageiro dianteiro e para os passageiros traseiros. A capacidade da bagageira aumentou em 65 litros. Com os bancos em posição normal, a volumetria é de 335 litros; com os bancos traseiros rebatidos, o valor aumenta para 1.090 litros.

O Audi virtual cockpit, disponível como opção, amplia a gama de funções e informações que se tornam mais abrangentes e diversificadas, como mapas de navegação animados e gráficos de alguns sistemas de assistência à condução, tudo dentro do ângulo de visão do condutor. A Audi oferece até quatro atualizações de mapas anuais que podem ser automaticamente descarregadas e instaladas gratuitamente.

Os fãs de música têm à escolha dois sistemas de áudio de alta fidelidade: o sistema de som Audi (série) e o sistema de som premium Bang & Olufsen, que preenche o topo da oferta. O sistema desenvolvido pela B&O possui onze altifalantes que totalizam 560 watts de potência de saída, com possibilidade de seleção de função de efeito 3D.

Sistemas de assistência ao condutor

O limitador de velocidade e o aviso de saída involuntária de faixa de rodagem com correção da direção e alertas por vibração ao condutor são alguns dos equipamentos disponíveis. Outro equipamento pouco habitual no segmento dos citadinos é o Adaptive Speed Assist, que através de radar consegue manter a distância para o veículo imediatamente à sua frente. Pela primeira vez, o Audi A1 Sportback recebe a câmara traseira de estacionamento.