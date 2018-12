2ª geração do Nissan Leaf com design mais europeu

Interior centrado no condutor

O interior foi redesenhado e mais focado no condutor. O design inclui uma costura em azul nos bancos, no painel de instrumentos e no volante. A bagageira de 435 litros e bancos traseiros rebatíveis 60/40 oferecem opções de armazenamento versáteis e que maximizam a utilização do espaço, tornando o novo Nissan LEAF num perfeito automóvel familiar. A capacidade máxima da bagageira com os bancos rebatidos é de 1.176 litros.

A estreia europeia da nova geração aconteceu em outubro de 2017.

A marca avança que a nova bateria de 40kW e novo motor com mais binário garantem mais autonomia e maior prazer de condução.

Uma das novidades é integração inteligente, que liga o automóvel a uma sociedade mais vasta através da conectividade e à rede elétrica através da tecnologia de carregamento bidirecional.

Com um comprimento total de 4,49m, 1,79m de largura e 1,54m de altura, para uma distância entre eixos de 2,70m, o Leaf possui um coeficiente de atrito aerodinâmico (Cx) de apenas 0,28.

O novo grupo motopropulsor elétrico proporciona uma potência de 110kW (150cv) e 320Nm de binário, melhorando a aceleração para 7,9s dos 0 aos 100km/h. A Nissan avança com uma autonomia de condução de 378km NEDC o que terá de ser verificado pelos jurados para decidirem qual é o vencedor na classe de Ecológico do Ano/Evologic/Galp Electric. Para carregar até a 80% (carregamento rápido a 50kW) demora 40 a 60 minutos, enquanto com recurso a uma wallbox de 7kW demora até 7,5 horas. As características de série da versão base incluem seis airbags (dianteiros, laterais e de cortina), fixações ISOFIX, Sistema Antibloqueio dos Travões (ABS), Distribuição Eletrónica da Força de Travagem (EBD), Assistência de Travagem (BA), e Arranque Assistido em Subidas (HSA). No caso da versão a concurso na classe de Ecológico do Ano/Evologic/Galp Electric encontramos o sistema de assistência à condução ProPILOT que permite um estacionamento autónomo com o toque de um botão.

Como funciona o sistema ProPILOT?

Apoiado por radares e câmaras, o Nissan ProPILOT ajusta a velocidade ao tráfego e mantem o automóvel no centro da faixa. Efetua também a gestão em situações de engarrafamento. Quer em autoestrada quer em engarrafamentos de trânsito, o ProPILOT faz a gestão automaticamente da distância ao automóvel em frente em função da velocidade e a acionar os travões para abrandar ou fazer com que o veículo pare completamente, se necessário.

O novo Nissan Leaf permite carregamento bidirecional único. Isto significa que pode devolver energia para alimentar o mundo à sua volta ao ligá-lo a residências e escritórios. Pode até devolver quaisquer excessos de carga para abastecer e estabilizar a rede elétrica local graças à tecnologia da Nissan de Veículo para a Rede (V2G).